قوات الاحتلال تقتحم جنين والمقاومة تتصدّى بالرصاص والعبوات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مدينة جنين، حيث خاضت المقاومة معها اشتباكات عنيفة.

واكتشفت المقاومة القوة الإسرائيلية الخاصة المقتحمة للمخيّم وأمطرتها بصلياتٍ مكثفةٍ من الرصاصِ والعبوات الناسفة.

وكانت قوات الاحتلال، قد دفعت بتعزيزاتٍ عسكرية كبيرة إلى المخيم، واقتحمت منزل المواطن إبراهيم نغنغية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد نغنغية خلال اقتحامها لمخيم جنين، فيما انسحبت بعد ذلك من المكان.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، أن مجاهديها خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين.

جاء ذلك في أعقاب اكتشاف المقاومة الفلسطينية قوة خاصة إسرائيلية خلال اقتحامها مخيم جنين، وجرى استهدافها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

ومساء أمس الثلاثاء، استهدف الشباب الثائر حاجز دوتان العسكري غرب جنين بعبوة محلية الصنع.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى"، أمس الثلاثاء، 28 عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 9 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، وتفجير عبوات ناسفة في 4 مناطق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين