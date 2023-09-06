سجل الآن.. إطلاق حملة تمويل المشاريع الصغيرة في قطاع غزة

أعلن وكيل وزارة العمل في غزة، إيهاب الغصين، عن إطلاق مشروع جديد لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة متناهية الصغر، بالتعاون مع برنامج تمكين للإقراض والتنمية.

وفي تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية في غزة، أوضح "الغصين" أن هذا الحملة ستمنح فرصة لمئات المشاريع الصغيرة للحصول على قروض بقيمة تصل إلى 15 ألف شيكل، وستشمل الفئات العمرية من 18 إلى 45 عامًا بغض النظر عن الجنس.

وأكد "الغصين" أن المشروع يقدم تسهيلات كبيرة للمشاركين، حيث لا تتضمن أي رسوم تسجيل أو فوائد على القروض الممنوحة، وتمتد مدة التسديد من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب نوع المشروع والقسط الشهري، الذي لن يتجاوز 400 شيكل بعد فترة التسهيل.

وأشار "الغصين" إلى أن المشروع يمنح الأولوية لأولئك الذين تتوافق خلفيتهم المهنية أو الحرفية أو الأكاديمية مع مشاريعهم الاقتصادية بهدف تحقيق دخل ثابت.

وقد دعا الشباب بحرارة إلى التسجيل في المشروع دون الانتظار لفرص العمل المؤقتة، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل فرصة قوية رغم التحديات التي تواجهها.

وأضاف الغصين أن وزارة العمل ستقدم الدعم اللازم لجميع المشاركين في المشروع وستوجههم بشكل فعال لضمان نجاح مشاريعهم، واستدراج تجربة مشروع "جذور" الناجح الذي قدم دعمًا ماليًا لأصحاب المشروع وأتاح فرص عمل جديدة.

وأشار "الغصين" إلى وجود إجراءات إدارية ومالية مدروسة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك توفير كفلاء بالتعاون مع برنامج تمكين للإقراض والتنمية وبالتعاون مع بنك الإنتاج والبنك الوطني الإسلامي والبريد.

كيف يمكن التسجيل في حملة تمويل المشاريع الصغيرة في بالقطاع؟

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل في حملة تمويل المشاريع الصغيرة في بالقطاع، من خلال رابط التسجيل عبر موقع وزارة العمل، وفقاً للغصين فإن المشاريع الصغيرة مستمرة في مراحله القادمة لتشمل المزيد من المشاريع، ويمكن تقديم المشاريع للدراسة مباشرة عند استلامها.

رابط التسجيل في المشاريع الصغيرة.. اضغط هــــــــــــــــــــــــنــــــا

اقرأ المزيد: تعرف على شروط التسجيل في المشاريع الصغيرة ومعلومات مهمة أخرى

في الختام، أوضح الغصين أن دور وزارة العمل لا يقتصر على تقديم القروض فقط، بل تسعى أيضًا إلى متابعة ودعم المشاريع منذ بدايتها وحتى تحقيقها للنجاح وتوفير دخل مستدام لأصحابها، وتوفير فرص عمل للمزيد من المواطنين."

المصدر / فلسطين أون لاين