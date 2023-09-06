وفد مقدسي يصل بلدة كفر قرع لتقديم العزاء بالشيخ الإمام سامي المصري

وصل وفد مقدسي، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ عكرمة صبري، إلى بلدة كفر قرع في الداخل المحتل لتقديم واجب العزاء بالشيخ سامي عبد اللطيف المصري، والذي قضى في جريمة قتل ممنهجة.

وقُتل الشيخ المصري (60 عامًا)، إمام مسجد قباء في كفر قرع، السبت الماضي، بعد إطلاق النار عليه بالقرب من المسجد المركزي في بلدة كفر قرع بمنطقة المثلث.

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ووقعت الجريمة بعد خروجه من الصلاة في المسجد، وهو قيادي من الحركة الإسلامية التي حظرتها دولة الاحتلال، ورئيس حركة "الدعوة والإصلاح" بالمدينة وأحد أهم رجال الصلح.

وأحدثت جريمة اغتيال الشيخ المصري، صدمة مدوية في صفوف فلسطينيي الداخل، مع تفشي الجريمة وتقاعس شرطة الاحتلال وتواطؤها مع منظَّمات الإجرام.

ونعى فلسطينيو الداخل المحتل بغضب وحزن الإمام الشيخ المصري.

المصدر / فلسطين أون لاين