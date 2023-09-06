الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلدة عناتا شرق القدس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن "الجرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القريه عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، قالت في يوليو الماضي: إن "الجيش الاحتلال نفذ 256 عملية هدم، استهدفت 303 منشآت فلسطينية خلال النصف الأول من عام 2023، فضلا عن مصادرة نحو 44 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين".

وذكرت في تقريرها نصف السنوي، أن سلطات الاحتلال نفذت ما مجموعه 256 عملية هدم، هدمت خلالها 303 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، منها مدرسة أساسية.

















المصدر / فلسطين أون لاين