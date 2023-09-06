الطقس: أجواء شديدة الحرارة في فلسطين

توقَّعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر فلسطين، اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة لذا يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الأربعاء 6 أغسطس

وهذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 7 أغسطس

وغدًا الخميس، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 8 أغسطس

والجمعة المقبل يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدَّل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس السبت 9 أغسطس

وأما السبت، يكون الجو شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدَّل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين