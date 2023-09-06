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161 قتيلا منذ بداية العام

بالفيديو قتيلان جديدان في جريمة إطلاق نار في الداخل المحتل صباح اليوم

06 سبتمبر 2023 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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من مكان إحدى جرائم القتل في الداخل المحتل (أرشيف)

عُثر، صباح اليوم الأربعاء، على جثتي رجلين، في الثلاثينيات من العمر، وعليهما علامات تعرضهما لجريمة قتل بإطلاق نار، في أحد كروم الزيتون بمحاذاة قرية أبو سنان في منطقة الجليل الغربي، شمالي البلاد.

وبحسب مصادر طبية، فقد تلقى خدمة الإسعاف بلاغا بوجود شخصين فاقدين للوعي داخل سيارة في كرم زيتون بمحاذاة قرية أبو سنان، بجانب شارع 8721.

وبعد وصول المسعفين أقر الطاقم الطبي بوفاة الشابين في المكان.

ويوم أمس الثلاثاء، قتل شاب في الثلاثينيات من العمر وأصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة في وقت كانت تشهد البلدات العربية إضرابا عاما بسبب تفشي الجريمة وتواطؤ حكومة الاحتلال.

ومع جريمة القتل التي نفذت في الجليل اليوم الأربعاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 161 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48
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