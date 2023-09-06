شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، تركزت حملة الاعتقالات، في مخيم العروب شمال الخليل، والذي اعتقل منه 6 شبان، بعد مداهمات لعدة منازل، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

ووثقت مؤسسات تُعنى بالأسرى أسماء المعتقلين، وهم: نادر الشريف، محمود ماضي، عمر البدوي، ثائر عويضات، آدم محفوظ، بهاء جوابرة.

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كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عمر شفيق الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

وفي طولكرم اعتقلت اسحاق محاميد بعد اقتحام منزله من أطراف مخيم نور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين