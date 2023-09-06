فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

6 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

دراسة صادمة.. ما هو المكان الأكثر "قذارة" في البيت

بريطانيا: مجموعة فاغنر منظمة "محظورة"

"الاتحاد الافريقي" يفسخ عقود البث مع قنوات "بي إن" سبورت

من هو "جاك لو" مرشح بايدن سفيرا لدى الاحتلال

"نتنياهو" يدعو "غانتس" لمباحثات والأخير يرفض

بابو غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة

السعودية تعلن وصول سفيرها إلى إيران

الدعليس يشدد على أهمية الحفاظ على المال العام

28 عملاً مقاوماً بينها 9 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

بالفيديو قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

06 سبتمبر 2023 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تعتقل أحد الشبان الفلسطينيين (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، تركزت حملة الاعتقالات، في مخيم العروب شمال الخليل، والذي اعتقل منه 6 شبان، بعد مداهمات لعدة منازل، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان.

ووثقت مؤسسات تُعنى بالأسرى أسماء المعتقلين، وهم: نادر الشريف، محمود ماضي، عمر البدوي، ثائر عويضات، آدم محفوظ، بهاء جوابرة.

اقرأ أيضا: بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس واعتقالات في رام الله والخليل

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال عمر شفيق الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

وفي طولكرم اعتقلت اسحاق محاميد بعد اقتحام منزله من أطراف مخيم نور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة #قوات الاحتلال #حملة اعتقالات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة