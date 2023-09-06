دراسة صادمة.. ما هو المكان الأكثر "قذارة" في البيت

لا شك أن نظافة المنزل ضرورية للوقاية من الأمراض والتخلص من الميكروبات الضارة والجراثيم، والتقليل من احتمال الإصابة بالأمراض المعدية.

لكن هل تساءلتم ما هي أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم؟ وهل هي بالفعل "المرحاض" كما يعتقد كثيرون؟

في هذا السياق جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأميركية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة "سي أن أن"، عينات من 5 منازل مختلفة، تم عزلها في المعمل، لمعرفة أكثر الأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم

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وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل.

المطبخ

غير أن المفاجأة كانت بعدما تبين أن مقعد المرحاض هو "أكثر الأماكن نظافة"، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة!

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأميركية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهرياً، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.

بدورها تقول "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.

غسالة الأطباق

أظهرت بعض الدراسات أن غسالات الأطباق تأوي أنواع البكتيريا التي تؤثر على الصحة. وقد تتسبب في التسمم والالتهابات الجلدية.

عند إنهاء عملية التنظيف، ضعي كوباً في غسالة الأطباق به خل أبيض. وشغلي برنامجاً يستخدم الماء الساخن، حيث يساعد الخل على تفكيك بقايا الدهون.

يجب تنظيف الفوط جيداً بمجرد استخدامها وتركها في ماء. مع معقم لبضع ساعات لتطهيرها جيداً.

المصدر / وكالات