"الاتحاد الافريقي" يفسخ عقود البث مع قنوات "بي إن" سبورت

فسخ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أكبر عقوده لحقوق البث، الثلاثاء، وأثار احتمال الدخول في نزاع قانوني مع مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أربع سنوات التي ينفصل فيها الكاف عن شريك البث الرئيسي.

ومن شأن فسخ العقد الذي تبلغ قيمته 415 مليون دولار، والذي يفترض أن يستمر حتى عام 2028 مع "بي إن"، أن يترك الكاف بدون عقد بث رئيسي، قبل أربعة أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية للرجال.

وأصبحت "بي إن" شريك البث الرئيسي للكاف بعد أن فسخ الاتحاد في عام 2019 عقدا مدتها 12 عاما بقيمة مليار دولار مع المجموعة "لاغاردير" الإعلامية الفرنسية.

وقد كلف ذلك الكاف 50 مليون دولار للتسوية.

من جهته أخبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" الإعلامية، يوسف العبيدلي، أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بتلقي خطاب المحامين يوم الجمعة الماضي "لإنهاء العلاقة التعاقدية من جانب واحد بين بي إن والكاف بأثر فوري".

وقال العبيدلي "يجب أن أوضح لكم أن "بي إن" لا تقبل هذا الفسخ، وستتخذ جميع الخطوات القانونية اللازمة للطعن فيه وإلغائه".

ولم يرد الكاف، ومقره في القاهرة، حتى اللحظة على طلب للتعليق على فسخ عقد البث الذي يغطي أكثر من 40 دولة، بما فيها فرنسا والولايات المتحدة.

المصدر / وكالات