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بابو غينيا الجديدة تفتتح سفارتها بالقدس المحتلة

06 سبتمبر 2023 . الساعة 01:40 بتوقيت القدس
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مراسم افتتاح سفارة بابو غينيا الجديدة

أعلنت بابوا غينيا الجديدة إحدى دول آسيا والمحيط الهادي، مساء الثلاثاء، عن فتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة.

وجرت مراسم الافتتاح، بحضور رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشخصيات دبلوماسية من الجانبين.

وقال "نتنياهو" خلال كلمته، أنه تأثر كثيرًا بسماعه كلمات النشيد الوطني لبابوا غينيا الجديدة، مدعيًا أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال منذ 3 آلاف عام، والتي قال إنها مصدر جزء كبير من تراث الشعب اليهودي.

وأضاف: "بابوا غينيا الجديدة هي أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي تفعل ذلك، نحن فخورون جدًا ونقدر هذه الحقيقة كثيرًا"، متعهدًا بالعمل على تقديم كل الدعم لها في مجالات مختلفة.

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فيما قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، إن بابوا غينيا الجديدة أثبتت أنها صديق حقيقي للاحتلال على الساحة الدولية، معتبرًا أن هذه الخطوة تقرب (إسرائيل) خطوة أخرى من الهدف الذي حددته وزارتها بالوصول إلى 100 سفارة في دولة الاحتلال ومضاعفة عدد البعثات الأجنبية في القدس.

وبذلك تنضم بابوا غينيا الجديدة إلى قائمة الدول التي لها سفارات في القدس المحتلة، وهي الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس، بينما تحتفظ معظم الدول بتمثيلها الدبلوماسي في مدينة "تل أبيب".

المصدر / وكالات
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