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السعودية تعلن وصول سفيرها إلى إيران

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السعودية تعلن وصول سفيرها إلى إيران

06 سبتمبر 2023 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، وصول سفيرها المعين لدى إيران، عبد الله العنزي، إلى العاصمة طهران؛ لمباشرة مهام عمله.

جاء ذلك في بيان للوزارة، غداة إعلان سفير الإيراني، علي رضا عنايتي، بأنه سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، لبدء مهام منصبه.

ويعود التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، لأول مرة منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران في 2016، ثم الاتفاق على استئنافها في آذار/ مارس الماضي.

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وأوضحت الخارجية السعودية أن "العنزي، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، وذلك لمباشرة مهام عمله".

ومن جهته، قال السفير العنزي لدى وصوله إلى طهران إن "توجيهات القيادة تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب".

وأكد أن "المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا، التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة".

كما شدد على أن "رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين".

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد، احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".

المصدر / وكالات
#السعودية #إيران #طهران #الرياض #عبد الله العنزي

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