الدعليس يشدد على أهمية الحفاظ على المال العام

شدد رئيس متابعة العمل الحكومي، بغزة، عصام الدعليس على أهمية الحفاظ على المال العام بما يحدده النظام والقانون، مشيداً بعمل وأداء سلطة الأراضي التي تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية.

وأكد خلال الزيارة التي قام بها الى سلطة الأراضي اليوم الثلاثاء وكان في استقباله رئيس سلطة الأراضي المستشار عماد الباز، على أهمية تقديم الخدمات للجمهور وتسهيل الاجراءات بما يحقق خدمة مميزة للمواطن الفلسطيني في القطاع.

وأوضح الدعليس أهمية الارتقاء بالكادر الوظيفي وبإمكانيات الموظفين وتدريبهم وصقل مهاراتهم بما ينعكس ايجاباً على سير العمل وتقديم الخدمات وتعزيز الدور الرائد لسلطة الأراضي في المجتمع باعتبارها مؤسسة يتشابك ويتقاطع عملها مع كافة المؤسسات الحكومية.

وأكد الباز خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارة في ترسيخ العلاقة التكاملية بين المؤسسات الحكومية، معرباً عن شكره وتقديره لرئيس متابعة العمل الحكومي على هذه الزيارة وايلائه الأهمية الكبرى لسلطة الأراضي.

وأشار الباز الى أن سلطة الأراضي ورغم كافة المعيقات التي تواجهها استطاعت أن تحقق نقله نوعية في عدة جوانب خاصة الإداري الفني والخدماتي.

واستعرض الباز سير العمل في إدارات سلطة الأراضي والإنجازات التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية مما ساهم في ضبط وتنظيم العمل والوصول الى جودة عالية في تقديم الخدمات للجمهور.

وخلال اللقاء استمع رئيس متابعة العمل الحكومي الى شرح مبسط من المدراء العامين عن سير العمل والتطوير الحاصل في تقديم الخدمات والاجراءات المعمول بها اضافة الى المعيقات التي تعيق تقديم الخدمات.

المصدر / فلسطين أون لاين