أمرابط حاضر وغياب حنبعل المجبري عن قائمة يونايتد لدوري الأبطال

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة لاعبيه الرسمية المشاركة في مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا (2023-2024)، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول، إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).



ضمّت قائمة (الشياطين الحُمر) 25 لاعبًا، على رأسهم الوافد الجديد بنظام الإعارة من فيورنتينا، المغربي سفيان أمرابط (27 عامًا)، فيما شهدت استبعاد صانع الألعاب التونسي الشاب حنبعل مجبري (20 عامًا).



مانشستر يونايتد كان قد أعلن عن التعاقد مع أمرابط مُعارًا من الـ(فيولا) لمدّة موسم واحد، مع إدراج بند خيار الشراء في نهاية المدّة، في صفقة وصفها محللون بأنها القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.



المدرب تين هاغ وصف صفقة أمرابط بالحلم، وقال في المؤتمر التقديمي للاعب: "أنا سعيد للغاية، منذ بداية الموسم وأنا أحلم بالتعاقد مع لاعب وسط دفاعي؛ لأننا نحتاج بالفعل إلى تقوية الوسط، في هذا المركز لدينا فقط كاسيميرو، لذلك احتجنا إلى أمرابط".



ينشط مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وكوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي، وسيفتتح مبارياته في 20 سبتمبر الحالي، عندما يحل ضيفًا على بايرن ميونخ في ملعب (أليانز أرينا).

المصدر / فلسطين اونلاين