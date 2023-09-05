لامين يامال يكشف سبب اختيار إسبانيا على حساب المغرب

كشف لامين يامال، نجم برشلونة الواعد، عن السبب الحقيقي الذي جعله يختار اللعب للمنتخب الإسباني الأول على حساب منتخب بلده الأصلي المغرب، وقبوله دعوة المدرب لويس دي لا فوينتي دون تردد.



وأكد يامال في تصريحات خص بها الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن قرار تمثيل المنتخب الإسباني كان سياديًا بالنسبة إليه، وقال: "أنا أمثل إسبانيا منذ فئة تحت 15 عامًا، ومن الطبيعي أن أفكر في تمثيل منتخب إسبانيا الأول".



وتابع النجم الصاعد لفريق برشلونة بقوله: "كنت دائمًا أريد تمثيل منتخب إسبانيا، من أجل الفوز بكأس أوروبا وكأس العالم وكل الألقاب المتاحة"، ويبدو أن يمال يعتقد بأن تحقيق لقب المونديال فرصة قد تتاح له مع منتخب "لا روخا" الذي سبق أن حقق لقب نسخة 2010 بجنوب أفريقيا.



وصنع قرار توجيه دي لا فوينتي الدعوة ليامال الحدث في إسبانيا وكذلك في المغرب، بلد أصوله، خاصة أن الكثيرين كانوا يتوقعون اختياره اللعب لرابع مونديال قطر، لكن الأمور سارت عكس ذلك وقبل اللاعب دعوة المنتخب الإسباني بسرعة وفي سن مبكرة تزيد عن الـ16 عامًا بقليل.



ويستعد النجم اليافع للظهور الأول له مع منتخب إسبانيا، وذلك يوم الجمعة المقبل، بمناسبة مباراة جورجيا ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أوروبا 2024، ثم مباراة قبرص بعد 4 أيام من ذلك لحساب الجولة السادسة من التصفيات ذاتها.



وأصبح يامال لاعبًا مهمًا في تشكيلة برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، حيث شارك هذا الموسم في المباريات الأربع التي لعبها الفريق منها 3 بشكل أساسي وواحدة كاحتياطي، ونجح في صناعة هدف وحيد مع تقديم أداء مميز جعل المتابعين يشيدون به ويتنبؤون له بمستقبل كبير.

المصدر / فلسطين اونلاين