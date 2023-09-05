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حماس تزف الشهيد زبيدات وتؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو طويلة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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حماس تزف الشهيد زبيدات وتؤكد أن فاتورة الحساب مع العدو طويلة

زفت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد المجاهد الفتى محمد يوسف إسماعيل زبيدات (16 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في الأغوار عصر اليوم.

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وأرسلت الحركة مساء الثلاثاء تعازيها، إلى ذوي الشهيد ومحبيه، مؤكدة أن مقاومتنا ماضية، وعلى المحتل أن ينتظر أبطال شعبنا في كل مدينة وشارع، فالقدس غالية، ودماء وأعراض أبناء شعبنا ثمينة، وفاتورة الحساب مع العدو طويلة.

وأضافت: "لن يهدأ لنا بال إلا بالتحرير والخلاص من الاحتلال، مهما بلغت التضحيات".

 

#حماس #الأغوار #عملية بطولية

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