راموس يتلقى أول صدمة بعد عودته إلى إشبيلية

أصدرت مجموعة مشجّعي نادي إشبيلية الإسباني، ألتراس بيريس نورتي (Biris Norte)، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر/ أيلول، رفضوا خلاله تعاقد الفريق مع المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس (37 عامًا).



بيان بيريس نورتي التنديدي، جاء بعد يوم واحد من إعلان إشبيلية التوقيع مع راموس على عقد يمتدّ لموسم واحد.



وتعللت مجموعة مشجّعي إشبيلية بأن صفقة راموس تُعد ضد مبادئ النادي الأندلسي؛ إذ سبق لراموس أن وجّه إهانات إلى الفريق خلال فترته مع ريال مدريد بين 2005 و2021، ودخل في مناوشات عديدة مع لاعبي إشبيلية.



راموس أحد أبناء إشبيلية وقد لعب معه 3 مواسم في الدوري الإسباني، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد صيف 2005 في صفقة بلغت 27 مليون يورو، وظل مع النادي الملكي إلى 2021، حينما رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالمجّان.



في المؤتمر التقديمي، اعتذر راموس إلى جماهير إشبيلية عن المناوشات القديمة، ووصف عودته إلى نادي طفولته بالحلم الذي تحقق أخيرًا.. لكن يبدو أن مجموعة مشجّعي النادي لم تقبل الاعتذار وأعلنت رسميًا رفضها التام للصفقة.



ألتراس إشبيلية قال إنه لن يهاجم راموس ولن يقبل على حماقات معه، لكنهم سيمتنعون عن تشجيعه.



أهم ما جاء في البيان: "لا نتحرك بدافع الكراهية أو الاستياء.. بل بدافع الحب والفخر لنادينا، وتاريخه وجماهيره. إشبيلية هي نحن المشجعين، وليس أولئك الذين يتشبثون بكرسي في مكتب، لمواصلة العيش على حساب إشبيلية".



يستكمل: "مجرد اقتراح التعاقد مع راموس، هو عدم احترام لقيم النادي، ولأساطيره ورموزه وجماهيره".



وبات راموس ثامن صفقة صيفية لإشبيلية هذا الصيف (2023) وأبرزها المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز (30 عامًا) من ريال مدريد في صفقة مجّانية، فيما غادر أكثر من 10 لاعبين، يتقدّمهم حارس المرمى المغربي ياسين بونو المنتقل إلى الهلال السعودي.

المصدر / فلسطين اونلاين