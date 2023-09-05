استشهاد فتى برصاص الاحتلال في الأغوار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى محمد يوسف إسماعيل زبيدات (17عامًا)، برصاص الاحتلال، قرب قرية الزبيدات، شمال محافظة أريحا والأغوار.

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وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها أُبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى محمد يوسف إسماعيل زبيدات برصاص الاحتلال، قرب الأغوار.

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وأشارت وزارة الصحة، إلى أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز الجثمان.

المصدر / فلسطين أون لاين