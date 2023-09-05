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بالصور "المكافحة" تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 20:41 بتوقيت القدس
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"المكافحة" تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والحبوب المخدرة لقطاع غزة.

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وقالت "إدارة المكافحة"، في تصريح مقتضب، إنه ضمن جهودها الحثيثة في مراقبة المنافذ الحدودية لقطاع غزة، تمكنت من ضبط 24 فرش حشيش، إلى جانب 13 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا" لدى محاولة تهريبها إلى داخل قطاع غزة.

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وأوضحت أنها تستكمل إجراءاتها القانونية في القضية.

وشدّدت "المكافحة" على مواصلة جهودها وإجراءاتها المكثفة لمنع تهريب المواد المخدرة إلى القطاع، وتجنيب أبناء شعبنا مخاطرها المهلكة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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