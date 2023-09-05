نقابة الأطباء تقرر إغلاق "الطوارئ" في مستشفيات الضفة غدًا

أعلن مجلس نقابة الأطباء في الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة قرارات كان أبرزها إغلاق الطوارئ بشكل كامل وعدم إدخال أي حالات جديدة.

وقالت النقابة الأطباء في بيان لها، إن هذا القرار يأتي استكمالاً لخطواتها الاحتجاجية على تشهير الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار بأطباء الجراحة.

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وقررت بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء إغلاق الطوارئ بشكل كامل، وأن يكون الدوام في الأقسام لمتابعة المرضى وعلاجهم.

وقررت عدم التوجه إلى الدوام في مديريات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التوجه لمبنى وزارة الصحة في رام الله ونابلس.

ودعت لوقف المشاركة بشكل كامل في كافة اللجان الطبية باستثناء لجنة التحويلات.

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وأضافت: "كما قررت أنه في حال عدم محاسبة المسؤولين عن التشهير والتهديد، فإنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيتم وقف التوجه لكافة المستشفيات، داعيًة الحكومة ووزارة الصحة في رام الله للوقوف على مسؤولياتها تجاه المرضى".

المصدر / فلسطين أون لاين