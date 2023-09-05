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بالصور الفدائي يلتقي نظيره العُماني في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة وكأس آسيا

05 سبتمبر 2023 . الساعة 19:44 بتوقيت القدس
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الفدائي يلتقي نظيره العُماني في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة وكأس آسيا
وائل الحلبي:

يحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره العُماني في المباراة التجريبية التي من المقرر أن تجمعهما الساعة 5:45 يوم غد الأربعاء، على إستاد السلطان قابوس في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار تحضيرات المنتخبين للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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ويأمل الفدائي لاستعادة الانتصارات في مبارياته التجريبية بعد التعثر في أخر اختبارين لعبهما أمام إندونيسيا والصين في شهر يونيو الماضي، حيث تعادل أمام الأول سلبيا وخسر من الثاني بثنائية نظيفة، في إطار برنامج الاعداد للتصفيات المشتركة وبطولة كأس آسيا المقررة في يناير القادم.

وكان المنتخب الوطني افتتح برنامج الاعداد بفوزه الثمين على البحرين في شهر مارس الماضي بهدفين مقابل هدف، وسيعمل على تكرار هذه النتيجة في مباراته اليوم أمام عُمان.

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ويسعى الجهاز الفني للفدائي الوقوف على مستويات جميع اللاعبين خاصة المنضمين الجدد للقائمة، والذي يأمل أن يكونوا على قدر كبير من الجاهزية للاستمرار مع الوطني في المرحلة القادمة.

وقال التونسي مكرم دبوب المدير الفني للمنتخب الوطني إن مباراة اليوم تعد مهمة للطرفين، مبينا أن ملاقاة منتخب عُمان ستكون مختلفة في هذه المرة خاصة وأنه يمر بحالة من الاستقرار منذ عدة سنوات.

وأشار دبوب في المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يسعى لخلق حالة من الانسجام بين لاعبي الفدائي ودمج الجدد منهم في المجموعة بشكل سريع، للوصول إلى مواجهتي لبنان وأستراليا في التصفيات المشتركة بجاهزية كاملة.

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وأكد مدرب الفدائي أن حظوظ الوطني في التصفيات المشتركة ستكون قوية رغم صعوبة المجموعة، مشددا على أن لقاء لبنان في التصفيات يعتبر "ديربي" من نوع خاص، ومفتاح الفدائي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة أستراليا على أرضنا وأمام جماهيرنا.

بدوره قال مصعب البطاط قائد المنتخب الوطني إنه يتطلع لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، مشيرا لامتلاك الفدائي مجموعة من اللاعبين البارزين والذين يملكون خبرات آسيوية ستساعدهم في تحقيق النتيجة المرجوة.

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وشدد البطاط العائد لقائمة المنتخب بعد فترة من الغياب أن الفدائي يملك القدرة على اجتياز دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

وتعد هذه المباراة الرابعة التي تجمع المنتخب الوطني ونظيره العُماني منذ عام 2012، حيث حققت عُمان الفوز في مرتين وفاز الفدائي في مباراة واحدة.

وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: رامي حمادة، براء خروب، نعيم أبو عكر، مصعب البطاط، موسى فيراوي، سامر الجندي، محمد خليل، محمد يامين، عميد صوافطة، عدي خروب، محمود أبو وردة، سامح مراعبة، كاميلو سالدانا، ميشيل ميلاد، ياسر حمد، عميد محاجنة، عطاء جابر، تامر صيام، جوناثان زوريلا، محمد باسم، علي أبو ألفا، علاء الدين حسن، صالح شحادة، عدي دباغ.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الفدائي #كأس أسيا #الاتحاد الفلسطيني

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