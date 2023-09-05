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28 عملًا مقاومًا بينها 9 عمليات إطلاق نار بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 28عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 9 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، وتفجير عبوات ناسفة في 4 مناطق.

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وأصيب جندي إسرائيلي مساء اليوم، في اشتباك مسلح مع شاب فلسطيني قرب قرية الزبيدات بالأغوار أعلن عن استشهاده لاحقًا.

وأعطب المقاومون والشاب الثائر آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال، وألقوا زجاجات حارقة في 3 مناطق، بينما اندلعت مواجهات تخللها القاء حجارة صوب الاحتلال في 8 مناطق بالضفة الغربية.

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ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

 كما وثّق المركز استشهاد (21) فلسطينيا في الضفة والقدس خلال أغسطس بنيران الاحتلال ومستوطنيه في الضفة.

كما شهدت مناطق الأغوار الفلسطينية عمليات بطولية نوعية في الفترة الماضية، أبرزها عملية الشهيدين القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري، والتي أدت أيضاً إلى 3 قتلى وذلك في السابع من أبريل الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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