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إنتر ميلان يٌمدد عقب المدرب إنزاغي

05 سبتمبر 2023 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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إنتر ميلان يٌمدد عقب المدرب إنزاغي

مدد سيموني إنزاغي عقده كمدرب لإنتر الإيطالي الذي قاده الموسم الماضي الى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لعام إضافي حتى 2025 وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.

وقال إنتر في بيان مقتضب "يُسعِد إنتر ميلان أن يعلن عن تمديد عقد مدربه سيموني إنزاغي الذي بات مرتبطاً الآن مع النادي حتى 2025".

واستلم ابن الـ47 عاماً مهمة الاشراف على إنتر في حزيران/يونيو 2021 وقاده الى إحراز كأس إيطاليا مرتين إضافة الى الوصول الموسم الماضي لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام مانشستر سيتي الإنكليزي (0-1).

وبعدما دافع عن ألوانه كلاعب بين 1999 و2010، عاد إنزاغي في 2016 للإشراف على لاتسيو الذي منحه أول مهمة كمدرب وبقي معه حتى 2021.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري في بداية الموسم الحالي بتسع نقاط من ثلاث مباريات، بالتساوي مع جاره اللدود ميلان الذي سيتواجه معه في 16 الشهر الحالي حين تُستأنف المنافسات بعد النافذة الدولية المخصصة لمباريات المنتخبات الوطنية.

المصدر / فلسطين اونلاين
#إنتر ميلان #إنزاغي

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