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السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي

05 سبتمبر 2023 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية، ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو/ تموز 2023م، وجرى تمديده ليشمل شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م.

وبذلك سيكون إنتاج المملكة في أشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا.

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وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" بيَّن المصدر أنه ستجري مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

كما أوضح المصدر، أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر إبريل/ نيسان من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024م.

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وأكد المصدر، أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

المصدر / وكالات
#السعودية #النفط #البترول

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