حماس تبارك عملية الأغوار وتؤكد أنها انتصار لحرائر القدس والخليل

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الثلاثاء، عملية الأغوار البطولية التي أدت لإصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة، إن عملية الأغوار التي نفذت عصر اليوم انتصار لحرائر القدس والخليل، ورد طبيعي في سياق دفاع شعبنا عن نفسه وانتقامه لعرضه ولحرمة مقدساته.

اقرأ أيضا: محدث إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالأغوار واستشهاد المنفذ



وشدد حمادة على أن مقاومة شعبنا لا تُكسر، بل تتقدم بخطى واثقة، وثقافة المقاومة حاضرة لدى كل أبناء شعبنا، وستحرق في طريقها كل محتل وكل من يفكر في الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى المبارك.

من جهته أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن شعبنا ومقاومته الباسلة ستواصل ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتدفيعه ثمن جرائمه التي لا تتوقف.

وأضاف قاسم: "عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، وهذه المرة في الاغوار المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل".

المصدر / فلسطين أون لاين