حماس تجدد رفضها لكافة أشكال "التطبيع" وتدعو لإسناد شعبنا

جدّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، رفضها "التطبيع" مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على موقفها الثابت والرافض بشكلٍ قطعيٍ لكل أشكاله بما في ذلك الاتصال مع الاحتلال وكيانه الغاصب، لما فيه من ضررٍ وتداعياتٍ خطيرة على شعبنا ومقدساتنا وقضيتنا الفلسطينية.

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وأشارت الحركة في تصريح صحفي، إلى الزيارة المؤسفة للوزير المتطرف إيلي كوهين، أحد أعضاء أكثر الحكومات تطرفًا وفاشيةً في تعاملها مع شعبنا الفلسطيني، إلى مملكة البحرين وافتتاح سفارة للكيان فيها، والزيارة المرتقبة والمستنكرة لرئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية إلى الكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرضنا ويدنس قدسنا وأقصانا، ويعتدي على أطفالنا وحرائرنا.

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وشددت حماس، على ضرورة التراجع عن هذا النهج الخطير والذي لن يعود على العرب إلا بالضرر من كيان عنصري فاشي قائم على الغدر وإذكاء الفتنة بين مكونات أمتنا العربية.

ودعت الدول العربية لتقديم ما يلزم من دعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال، حتّى التحرير والعودة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين