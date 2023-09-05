إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالأغوار واستشهاد المنفذ

أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصابة جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار وقعت قرب منطقة الأغوار.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجندي أصيب بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية أرجمان.

ووصف موقع والا العبري، حالة المجند المصاب في عملية إطلاق النار بالمتوسطة، تم نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار على مجند إسرائيلي قرب الأغوار.





وكشفت قناة كان الإسرائيلية تفاصيل العملية، بأن "مسلحًا فلسطينيًا وصل إلى كشك للمستوطنين، وأطلق 3 رصاصات من مسدس في الهواء ولاذ بالفرار".

وتابعت: "بعد انسحاب المنفذ إلى قرية الزبيدات وقع تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة واستشهاد المنفذ".

المصدر / فلسطين أون لاين