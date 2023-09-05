أبو كويك: شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال بحق الحرائر

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسين أبو كويك، أن الشعب الفلسطيني لن يصمت على جرائم الاحتلال بحق النساء الفلسطينيات كما جرى مؤخراً في القدس والخليل.

وقال أبو كويك، إن تعرض النساء الفلسطينيات في مدينه الخليل للاعتداء والتعرية، وكذلك الاعتداء على الفتاه الفلسطينية، في باب حطة بالقدس المحتلة، يعبر عن العقلية الإسرائيلية العنصرية وعن الأخلاق الهابطة لجنود الاحتلال.

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وأضاف أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يعبر عن التوجه الإجرامي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد أبناء وبنات شعبنا.

وشدد القيادي أبو كويك على أن شعبنا الفلسطيني لن يسكت التطاول والإسفاف الإجرام والاستخفاف بكل المحرمات والقيم الدينية الإنسانية.

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وأوضح أن شعبنا مصمم على السير في طريق الانعتاق من الاحتلال وتحرير أرضه ومقدساته، والخلاص من الشرذمة الحاقدة.

وأشار أبو كويك إلى أن الاحتلال سيجد أبناء شعبنا يتصدون له ولقذارته وأوساخه، لأنه لا خلاص للفلسطينيين ولا كرامة الا بالتخلص من الاحتلال المجرم.

المصدر / فلسطين أون لاين