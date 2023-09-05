إصابات خلال اعتداءات للاحتلال بالخليل وتسليم إخطارات هدم بنابلس

أصيب عدد من الطالبات الفلسطينيات جراء تجدد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة الخليل، فيما سلمت سلطات الاحتلال عدداً من إخطارات الهدم في نابلس.

وأصيب عشرات الطالبات إلى جانب عدد المعلمات من مدرسة زهرة المدائن الأساسية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

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واندلعت مواجهات عنيفة في منطقة عصيدة بالخليل، تخللها إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي.

واستولى جنود الاحتلال على عدد من المنازل، وقاموا بتحويل أسطحها إلى نقاط مراقبة لاستهداف الفلسطينيين.

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وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 50 إخطارا بالهدم و"إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مقدسيين من البلدة القديمة ومن بلدة العيسوية شمال القدس، وجددت الإقامة الجبرية لرئيسة الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي.

المصدر / فلسطين أون لاين