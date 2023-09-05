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حراك المعلمين يعلن الإضراب غدًا ويدعو للاعتصام أمام مديريات التعليم بالضفة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن حراك المعلمين، مساء اليوم الثلاثاء، الإضراب يوم غدٍ الأربعاء الساعة 11 صباحًا.

ودعا الحراك في بيان صحفي للاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم الرئيسة رفضًا للراتب المنقوص واحتجاجًا على تنصّل حكومة رام الله من اتفاقياتها.

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وأوضح الحراك أن قرار تصعيد الخطوات الاحتجاجية منوط بمدى المشاركة في الاعتصام، ومدى عدم رضا المعلمين عما تقوم به الحكومة في رام الله، لافتًا إلى أن زخم المشاركة غدًا سينعكس على مدى تصعيد الخطوات الاحتجاجية أوعدمها.

وفيما يلي نص البيان:

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المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #حكومة محمد اشتية #حراك المعلمين #إضراب المعلمين

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