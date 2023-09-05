سلطات الاحتلال تدَّعي إحباط تهريب عبوات وأسلحة عبر الحدود الأردنية

تحت ما يسمَّى سُمح بالنشر، ادَّعى جهاز الأمن العام للعدو “الشاباك” إحباطه محاولة تهريب عبوات وأسلحة عبر الحدود الأردنية، وذلك أوائل أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الشاباك، وخلال عملية مشتركة له مع شرطة العدو و”الجيش الإسرائيلي”، تم اعتقال اثنين من فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، يحملان الهوية الزرقاء ويعيشان قرب طولكرم، وشخص ثالث، لتورطهما في تهريب عبوات وأسلحة من الحدود الأردنية.

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وبحسب ادّعاء “الشاباك”: “في إطار التحقيق، تبين أنه تم تجنيد الشبان الثلاثة من قِبل نشطاء الجهاد الإسلامي من مخيم جنين”.

في نهاية شهر إبريل الماضي زعمت سلطات العدو إحباطها تهريب عشرات الأسلحة وكمية كبيرة من الذهب عبر جسر “اللنبي” المعروف بجسر الملك حسين، على يد عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين