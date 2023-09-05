استطلاع: أكثر من نصف سكان الاحتلال يشعرون بتراجع شعورهم بالأمن الشخصي

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" عن انخفاض كبير في الشعور بالأمن الشخصي لمستوطني الكيان خلال العام الأخير.

وأفاد 55% من المستطلعة آراؤهم أن إحساسهم بالأمن الشخصي قد ضعف إلى حد كبير، وتعتبر هذه زيادة كبيرة عن العام الماضي التي سجلت 41%.

أجري هذا الاستطلاع بمناسبة "مؤتمر الحكم والأمن الشخصي" الذي سيعقد غداً الأربعاء، من قبل صحيفة "إسرائيل اليوم" والمنظمة الصهيونية "هاشومير حداش" وهي الميليشيا الاستيطانية الأكبر في دولة الاحتلال ومقاول "الصندوق القومي" لنهب أراضي النقب.

حوادث الجريمة

وتنعكس حوادث الجريمة بين فلسطينيي 1948 على الانخفاض الكبير على الشعور بالأمن الشخصي خلال العام الماضي، أكثر مما هو عليه في المجتمع اليهودي، حيث أفاد ربع المستطلعة آراؤهم أن شعورهم بالأمن الشخصي قد ضعف بشكل ملحوظ، أربعة أضعاف ما كان عليه في العام السابق.

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ويؤثر الافتقار إلى الشعور بالأمن الشخصي أيضاً على تصرفات المستوطنين في المجال العام وحتى على الطرق والأماكن المفتوحة.

52% من المستطلعة آراؤهم سيمتنعون عن السفر في طرق النقب والجليل، و21% لن يسمحوا لأطفالهم بمغادرة منازلهم بمفردهم في المساء، و18% لن يخرجوا في الظلام حيث يسكنون.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 16% من أصحاب الأعمال، أن الخوف من ابتزاز رسوم الحماية قد أثر على قراراتهم التجارية في الآونة الأخيرة.

تغلغل الخوف

بين فلسطينيي 1948 يتغلغل الخوف في مكان سكنهم: 33% قالوا إن أطفالهم لن يتركوا منازلهم وحدهم في المساء، و44% قالوا إنهم لن يسيروا في الظلام حيث يعيشون.

وتشير نتائج استطلاع الرأي أن فقط 25% من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى أنهم يثقون بالشرطة فيما عبر 81% عن ثقتهم بالجيش و75% يثقون بالشاباك.

وعلى خلفية تدهور الوضع الأمني الداخلي في دولة الاحتلال، يعقد غداً للسنة الثالثة على التوالي مؤتمر "الحكم والأمن الشخصي في (إسرائيل)"، بمبادرة من صحيفة "إسرائيل اليوم" ومنظمة "هاشومير حداش"، وبالتعاون مع اتحاد المزارعين الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين-الهدهد