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مرفق رابط التسجيل.. غزة تطلق برنامج تمويل المشاريع عبر القرض الحسن

05 سبتمبر 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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عامل في أحد المصانع الفلسطينية- أرشيف

أطلقت وزارة العمل بغزة، اليوم الثلاثاء، برنامجاً لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن، للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الضعيفة والهشة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.

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وأشارت في بيان صحفي إلى أنها ستعمل على توجيه المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والدعم الفني، لتعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة، مبينة أن التسجيل للبرنامج يخضع لعدَّة شروط، وأن التسجيل للاستفادة من المشروع متاح للفئات التالية:

1. الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل.

2. أرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير.

3. أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تم تمويلها سابقًا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.

4. وجود كفلاء للمشروع من بنكي "الوطني الإسلامي أو الإنتاج".

ونشرت الوزارة معايير التفضيل على النحو التالي:

  • الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.
  • وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.
  • ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.
  • الأولية للفئات العمرية بين 18-45 عامًا.
  • قدرة المشروع على تشغيل أيدٍ عاملة إضافية.
  • وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.
  • الخبرة العملية للمستفيد.
  • أما عن شروط الإقراض فهي كالتالي:
  • - مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.
  • - يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.
  • - يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.
  • - الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرًا شاملة فترة السماح.
  • - قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريًّا.
  • وعن الضمانات المطلوبة للقرض، يجب على مقدّم الطلب تسليم المستندات التالية:
  • - صورة هوية صالحة.
  • - المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.
  • - إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).

بينما الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الاسلامي، تستدعي توفير التالي:

  • - صورة هوية الكفيل.
  • - استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).
  • - كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوم من البنك.
  • - كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسؤول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.

للتسجيل: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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