6 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1260 انتصار المسلمين على التتار في معركة عين جالوت.

انتصار المسلمين على التتار في معركة عين جالوت. 1951 تتويج الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن خلفًا لوالده الملك عبد الله الأول.

تتويج الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن خلفًا لوالده الملك عبد الله الأول. 1969 إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية.

إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية. 1970 مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف 3 طائرات غربية وتفشل في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع (بوينج).

مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف 3 طائرات غربية وتفشل في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع (بوينج). 1970 مجلس جامعة الدول العربية يوجه الدعوة لدورة طارئة لمناقشة الوضع في الأردن ووقف التدهور الخطير بين الفلسطينيين والأردنيين.

مجلس جامعة الدول العربية يوجه الدعوة لدورة طارئة لمناقشة الوضع في الأردن ووقف التدهور الخطير بين الفلسطينيين والأردنيين. 1976 منظمة التحرير الفلسطينية تحصل على عضوية كاملة في جامعة الدول العربية.

منظمة التحرير الفلسطينية تحصل على عضوية كاملة في جامعة الدول العربية. 2003 نجاة الشيخ أحمد ياسين ومدير مكتبه إسماعيل هنية من قصف إسرائيلي استهدف منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة.

نجاة الشيخ أحمد ياسين ومدير مكتبه إسماعيل هنية من قصف إسرائيلي استهدف منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة. 2003 أبو مازن يقدم استقالته من منصب رئيس مجلس وزراء السلطة الفلسطينية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني.

أبو مازن يقدم استقالته من منصب رئيس مجلس وزراء السلطة الفلسطينية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني. 2006 استشهاد أربعة من مقاتلي كتائب القسام في جريمتي اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ علي عيسى النشار، وعائد عبد القادر البشيتي، وأحمد عبد الكريم عاشور، ومحمد العرقان.

استشهاد أربعة من مقاتلي كتائب القسام في جريمتي اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ علي عيسى النشار، وعائد عبد القادر البشيتي، وأحمد عبد الكريم عاشور، ومحمد العرقان. 2021 ستة أسرى بينهم خمسة من حركة الجهاد الإسلامي تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي الأكثر تحصيناً عبر نفق حفروه أسفل السجن في عملية أمنية معقدة أطلق عليها "انتزاع الحرية"، وأعاد الاحتلال اعتقالهم على دفعات بعد أسبوعين من المطاردة.

المصدر / فلسطين أون لاين