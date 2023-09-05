لجنة المتابعة للقوى تدعو للاشتباك مع المحتل ثأراً لحرائر فلسطين

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أبناء شعبنا في ربوع القدس والضفة الغربية للنفير العام وإطلاق ثورة عارمة من الغضب الشعبي والاشتباك مع المحتل الإسرائيلي في كل مكان ثأراً لحرائرنا وماجداتنا في الخليل اللواتي تمَّ انتهاك بيوتهنّ وكشف سترهنّ جبراً وتهديداً باستخدام القوة العسكرية الغاشمة والكلاب البوليسية، وثأراً لاعتداء أحد جنود الاحتلال بشكل وحشيّ على سيدة فلسطينية عند باب حطّة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال قد تخطَّى بفعلته هذه جميع الخطوط الحمراء، ولم يترك حرمةً إلا وقد انتهكها، فاعتدى على حرمة الوطن والأرض، وانتهك حرمة المقدَّسات، وأذلَّ حرمة الإنسان، ولم يكتفِ بكل ذلك، فقام أخيراً بالتعدّي الخطير على حرمة الأعراض.

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ووجَّهت اللجنة التحية لأبطال المقاومة الذين استبسلوا في الدفاع عن مخيم نور شمس بطولكرم صباح اليوم، وطالبت أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الدولية كافة، باتخاذ موقف لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الفاشي اليومي على أبنائه وأرضه ومقدَّساته، ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم أمام المحاكم الدولية.

وأكدت أن الإعدام الميداني والاجتياحات والخراب والدمار الذي يخلّفه الاحتلال في كل مدننا ومخيماتنا لن يرهب شعبنا ولن يثنيَه عن تحدّي الاحتلال والاستمرار بمقاومته حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين