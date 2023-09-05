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بالفيديو والصور بمشاركة المقاومة.. جماهير طولكرم تُشيّع جثمان الشهيد عايد أبو حرب

05 سبتمبر 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد (أرشيف)

شيَّع المئات من جماهير طولكرم الضفة الغربية، الثلاثاء، جثمان الشهيد الشاب عايد أبو حرب والذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

وانطلق موكب تشييع الشاب أبو حرب (21 عاماً)، من أمام مستشفى "ثابت ثابت الحكومي" بمدينة طولكرم (شمال)، باتجاه مخيم "نور شمس"، حيث ألقت عليه عائلته نظرة الوداع، قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

وردَّد المشاركون هتافات مندّدة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، فيما أطلق مقاومون النار في الهواء في تعبير عن غضبهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب "استشهاد الشاب أبو حرب برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في نور شمس بطولكرم".

وفجر الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في المخيم، استهدف خلالها أبو حرب، وأصيب آخر بجراح خطيرة، وخلَّف دمارًا في المحال التجارية والبنية التحتية.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية تصعيدًا من جرَّاء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات، فضلًا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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