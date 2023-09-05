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بالفيديو لاعب صربي يتعرَّض لإصابة تفقده كليته في كأس العالم لكرة السلة

05 سبتمبر 2023 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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مشهد في أثناء تعرض اللاعب الصربي للإصابة

خضع لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة في صربيا بوريشا سيمانيتش لجراحة استئصال كلية، بعدما تعرَّض لضربة خلال مواجهة جنوب السودان في كأس العالم للعبة الأسبوع الماضي.

وتقدَّم نوني أوموت لاعب جنوب السودان بالاعتذار بسبب هذه الواقعة، رغم أن الحكام لم يحتسبوا خطأ ضده.

وقال الاتحاد الصربي في بيان "بعد خضوع سيمانيتش لجراحة لأول مرة بين ليلتي 30 و31 أغسطس/آب، راقب الأطباء عملية التعافي وتقرَّر إجراء جراحة جديدة (في الثالث من سبتمبر/أيلول) بسبب حدوث مضاعفات".

ويقيم سيمانيتش في مستشفى بالعاصمة الفلبينية مانيلا، حيث تقام النسخة 19 من كأس العالم لكرة السلة في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

من ناحيته، قال أوموت -في بيان لاتحاد جنوب السودان- إنه يتمنَّى سرعة الشفاء للاعب الصربي والعودة إلى الملاعب.

وأضاف "أتفهم تمامًا -بوصفي رياضيًا- مدى خطورة وضعه، وأنا آسف جدًّا لحدوث ذلك. ينبغي ألا يمر أي لاعب بهذا الموقف".

المصدر / وكالات
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