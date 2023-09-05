البرلمان الليبي يرفع سقف عقوبات قانون التطبيع مع الاحتلال

قرَّر البرلمان الليبي في حكومة عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة تحقيق في لقاء وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال "إيلي كوهين".

وخلال جلسةٍ طارئة دعا إليها رئيس المجلس عقيلة صالح، اتفق النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع (إسرائيل)، حيث ناقش البرلمان رفع سقف العقوبات بالقانون رقم 62 الصادر عام 1975 المتعلق بتجريم التطبيع.

وأكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الدبيبة، قبل أيام، على "رفضه التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال".

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وكما أصدر الدبيبة قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية لقائها وزير خارجية الاحتلال.

والأسبوع الماضي، غادرت وزيرة الشؤون الخارجية الليبية نجلاء المنقوش متجهةً إلى تركيا، وذلك بعد الغضب الواسع الذي طالها على إثر لقاء جمعها بوزير خارجية الكيان الصهيوني في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وسائل إعلامٍ ليبية، بأنّ المنقوش اضطرّت إلى الهرب من ليبيا بسبب الغضب الشعبي بعد تقارير عن لقائها وزير خارجية الاحتلال، واستخدمت في سفرها طائرة خاصة تابعة للحكومة الليبية.

المصدر / فلسطين أون لاين