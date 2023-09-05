"حماس": شعبنا ومقاومته سيواجهان بقوة جرائم الاحتلال

أبرقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتحية الفخر والاعتزاز بأبطال المقاومة في مخيم نور شمس شرق طولكرم، ومجاهدي كتائب القسام، الذين استبسلوا فجر اليوم في الدفاع وصدِّ العدوان الصهيوني على المخيم.

وأكدت "حماس" في بيان لها، أن المقاومة ببأسها الشديد لن تصمت على استهداف الآمنين والدمار الكبير الذي أحدثته قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في المخيم.

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وزفَّت الشهيد البطل عايد سميح خالد أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اجتياح المخيم، مؤكدة في السياق أن دماء الشهداء ستزيد من عزم شبابنا وقوة ثورتنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين يعبثون بأرضنا وأمن شعبنا الصابر المرابط والذي سيقف لهم بالمرصاد دفاعاً عن حقوقنا ومقدَّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين