ما هي أفضل أوقات النشر على منصَّات التواصل الاجتماعي؟

غزة/ محمد زقوت

في عالم النشر الرقمي على منصَّات التواصل الاجتماعي، يُعتَبَر اكتشاف أفضل أيام وأوقات نشر المحتوى فنًا وعلمًا يطلبه الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.

يتوقف نجاح الرسالة المستهدفة بشكل كبير على توقيت نشرها.

لذا، تلعب منصَّات التواصل الاجتماعي دورًا حيويًا في جذب الانتباه وتشكيل السلوكيات الاجتماعية.

تُعَتبر الإحصائيات والدراسات المتعلقة بسياسة النشر أمورًا لا غنى عنها للمسوقين ومبتكري المحتوى، لمعرفة أفضل أوقات للنشر والتي تختلف من منصَّة إلى أخرى، ولكن هناك أنماطًا عامة يمكن الاعتماد عليها.

فما هي أفضل أيام وساعات نشر المحتوى على منصَّات التواصل الاجتماعي؟

وما هي أفضل أيام وساعات نشر المحتوى على منصَّات اسنتغرام وتويتر ولينكد إن؟

وما هي الأيام التي يفضَّل فيها تجنّب نشر المحتوى على المنصَّات؟

كل هذه الأسئلة نستعرض لكم في موقع " " الإجابة عليها من خلال دراسة بريطانية استنتجت أفضل أيام نشر المحتوى على منصَّات التواصل الاجتماعي وبالإضافة إلى الساعات المثلى للنشر.

كشفت دراسة بريطانية مثيرة عن أن أيام معينة من الأسبوع، تُعَتَبَرُ أفضل أيام النشر على معظم منصَّات التواصل الاجتماعي، وتتمثل في هذه الأيام، كالتالي:

يوم الإثنين.

يوم الأربعاء.

يوم الجمعة.

ومن بين الأوقات المثلى للنشر، حدَّدت الدراسة ساعات تضمن تفاعلًا أكبر من الجمهور، وهي الأوقات وهي:

الساعة السابعة صباحًا.

الساعة الثالثة مساءً.

الساعة السابعة مساءً.

على الرغم من تباين الأوقات المثلى بين المنصات، إلا أنه يُفضل نشر المحتوى في الأيام الخميس والجمعة على منصتي "انستغرام" و"تويتر". أما منصة "تيك توك" فتجد أفضل وقت للنشر في أيام الاثنين والثلاثاء والجمعة في العاشرة صباحًا والثامنة مساءً.

على عكس ذلك، تظهر منصة "لينكد إن" تفضيلًا لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، في التاسعة صباحًا والثانية عشر مساءً. هذا يعكس طبيعة الجمهور المستهدف وأهداف المحتوى.

متخصصو الإعلام الرقمي يُشدّدون على أهمية استبعاد أيام عطلة نهاية الأسبوع، حيث يكون الجمهور غالبًا غير متاح. النصائح تشير إلى أن نوع المحتوى أيضًا يلعب دورًا كبيرًا، حيث يُفضل نشر المحتوى الإخباري صباحًا والمحتوى الترفيهي مساءً.

لذلك، يجب على من يسعى لنشر محتوى فعّال على منصات التواصل الاجتماعي أن يأخذ هذه النصائح في اعتباره ويضبط أيام وتوقيت نشره بعناية لضمان تفاعل أفضل وتحقيق النتائج المرجوة.

المصدر / فلسطين أون لاين