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وفاة و4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

05 سبتمبر 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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وفاة و4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الثلاثاء، وفاة مواطنة وإصابة 4 مواطنين من جرَّاء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن المواطنة (آمنة سمور) 56 عامًا، توفيت عصر أمس الإثنين، من جرَّاء حادث سير، وقع في شارع عمر المختار مقابل البريد وسط محافظة غزة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تمَّ توقيف سائق المركبة (ف. ع)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و4 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ16 مركبة ومكونات الطريق، من جرَّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #اصابات #المرور #حوادث سير

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