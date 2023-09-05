روسيا تعلن تطوير جيل جدي من سفن الأبحاث البحرية

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير جيل جديد من سفن الأبحاث البحرية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للشركة، اليوم الثلاثاء: "تجري في مصنع Vyborg الروسي حاليا عملية تصنيع سفينة الأدميرال بوريليتشيف الجديدة المخصصة للأبحاث البحرية، تم تجميع الهيكل الأساسي للسفينة، ويتم تركيب محور مراوح الدفع على هذا الهيكل".

وسميت السفينة الجديدة على اسم الأدميرال أليكسي بوريليتشيف الذي ترأس إدارة أبحاث أعماق البحار التابعة لوزارة الدفاع الروسية لمدة 15 سنة، وتوفي عام 2020 متأثرا بمضاعفات عدوى كورونا.

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وأشارت إلى أن تصميم السفينة تم من قبل مكتب "ألماز" الروسي للتصاميم العسكرية والتقنية، وبدأ العمل على تصنيعها في فبراير 2021، ضمن إطار المشروع الحكومي 22011.

ولا تتوفر حاليا معلومات دقيقة عن المواصفات التقنية لسفن المشروع 22011 لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكون نسخا معدلة عن سفن الأبحاث البحرية "يانتار" التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي "22010".

المصدر / وكالات