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القسام في الضفة: تصدَّينا للعدو وآلياته بطولكرم بالأسلحة الخفيفة والعبوات

القسام في الضفة: تصدَّينا للعدو وآلياته بطولكرم بالأسلحة الخفيفة والعبوات

05 سبتمبر 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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عناصر من كتائب القسام

أصدرت كتائب القسام في الضفة، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بلاغًا عسكريًّا، صباح اليوم الثلاثاء، حول اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم.

وقالت الكتائب في تصريح بلاغها العسكري المقتضب: "بقوة الله وتمكينه، تصـــدَّى مجاهـدونا لاقتحام العدوّ الصهيوني وآلياته في مخيـــم نور شــمس بطولكرم صبيحة اليوم الثلاثاء والذي استمرّ لعدَّة ساعات".

ونوَّهت إلى أن مقاتليها استخدموا في أثناء التصدّي للأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة.

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واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط اشتباكات مع المقاومة، فيما استُشهد شاب وأُصيب آخر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الشاب عايد أبو حرب (21 عامًا)، من جرَّاء إصابته بالرأس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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