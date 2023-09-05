فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بقيادة المتطرف غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عندما يصدأ ويتلف الحديد

الطقس: ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس واعتقالات في رام الله والخليل

ما أقرب حال الضفة الغربية 2023 من حال غزة 2003!

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

مزاعم اليمين الإسرائيلي ضد اتفاق أوسلو في ذكراه الثلاثين

مزاعم للتنكيل ليس إلا!

"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط طائرات مسيّرة في موسكو

قتيل ومصابان في إطلاق نار قرب الناصرة وإضراب عام بسبب تفشي الجريمة

الإعلام العبري: تعرقل عمل حركة القطارات الإسرائيلية صباح اليوم

05 سبتمبر 2023 . الساعة 08:36 بتوقيت القدس
...
أحد القطارات الإسرائيلية في المدن المحتلة

تشهد حركة المواصلات في شبكة القطارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عرقلة عمل وعدم انتظام بالعديد من المحطات الرئيسية بين حيفا و(تل أبيب) المحتلتين، وذلك بسبب قال الإعلام العبري إنه خلل فني طرأ على شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن شبكة القطارات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه بسبب خلل في شبكة الكهرباء بالسكك الحديدية في منطقة الخضيرة، حدثت تغييرات وتأخيرات كبيرة مؤقتا في حركة القطارات في محطات "بنيامينا والخضيرة و"نتانيا"، وكذلك في حركة القطارات على الخط الساحلي بين حيفا و(تل أبيب).

اقرأ أيضا: هل هو هجوم سيبراني؟ تعطّل حركة القطارات في مناطق عدَّة بـ(إسرائيل)

اقرأ أيضا: هجوم سيبراني يقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في (إسرائيل)

بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق محطة قيسارية برديس حنا مؤقتا عن الخدمة لحين إصلاح الخلل، وأبلغت شبكة القطارات الإسرائيلية أنه تم استدعاء حافلات إلى محطات القطارات ذات الصلة لنقل المسافرين، موصية باستخدام وسائل المواصلات العامة البديلة.

وطالبت إدارة شبكة القطارات المستوطنين لعدم التوافد إلى محطات القطار في المناطق المذكور، والسفر عبر وسائل بديلة، وذلك إلى حين إصلاح ما قالت إنه الخلل بشبكة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #دولة الاحتلال #قطارات إسرائيلية #توقف القطارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة