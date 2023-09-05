الإعلام العبري: تعرقل عمل حركة القطارات الإسرائيلية صباح اليوم

تشهد حركة المواصلات في شبكة القطارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عرقلة عمل وعدم انتظام بالعديد من المحطات الرئيسية بين حيفا و(تل أبيب) المحتلتين، وذلك بسبب قال الإعلام العبري إنه خلل فني طرأ على شبكة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن شبكة القطارات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنه بسبب خلل في شبكة الكهرباء بالسكك الحديدية في منطقة الخضيرة، حدثت تغييرات وتأخيرات كبيرة مؤقتا في حركة القطارات في محطات "بنيامينا والخضيرة و"نتانيا"، وكذلك في حركة القطارات على الخط الساحلي بين حيفا و(تل أبيب).

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بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق محطة قيسارية برديس حنا مؤقتا عن الخدمة لحين إصلاح الخلل، وأبلغت شبكة القطارات الإسرائيلية أنه تم استدعاء حافلات إلى محطات القطارات ذات الصلة لنقل المسافرين، موصية باستخدام وسائل المواصلات العامة البديلة.

وطالبت إدارة شبكة القطارات المستوطنين لعدم التوافد إلى محطات القطار في المناطق المذكور، والسفر عبر وسائل بديلة، وذلك إلى حين إصلاح ما قالت إنه الخلل بشبكة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين