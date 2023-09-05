"الدفاع الروسية" تعلن إسقاط طائرات مسيّرة في موسكو

قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية من تدمير ثلاث طائرات مسيّرة، الثلاثاء، كانت متجهة نحو موسكو، بحسب رئيس بلدية موسكو.

وأضافت البلدية أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير الطائرات المسيرة التي كانت تهدف إلى شن هجوم على موسكو.

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى الطائرات المسيرة كانت تحلق فوق منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو، بينما تم تدمير الثانية شمال غرب العاصمة فوق منطقة استرينسكي.

وذكرت أن الطائرة الثالثة فقد تم تدميرها فوق منطقة تفير شمال غرب موسكو.

المصدر / فلسطين أون لاين