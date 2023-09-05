شهيد برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس واعتقالات في رام الله والخليل

استُشهد شاب وأُصيب آخر فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الشاب عايد أبو حرب (21 عاما)، جراء إصابته بالرأس برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم نور شمس.

وذكرت مصادر طبية، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجراح متفاوتة، مشيرة إلى عرقلة قوات الاحتلال مركبات الإسعاف نقل المصابين.

واقتحمت في وقت مبكر من فجر اليوم قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافات عسكرية، المخيم وأغلقت مداخله، واعتلى جنود القناصة الأسطح المرتفعة في محيط نور شمس.

ودمرت جرافات الاحتلال الشوارع الرئيسة المؤدية للمخيم، كما دمرت مركبات ومحلات تجارية في مدخل المخيم.

في المقابل، تصدى المقاومون بشراسة للقوات المقتحمة، ووثقت مقاطع مصورة وإفادات شهود العيان، تفجير المقاومين عبوات شديدة الانفجار في آليات الاحتلال، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة تدور بين الجانبين في محيط المخيم.

اقرأ أيضا: 18 عملًا مقاومًا بينها 5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة في الضفة الغربية تركزت في مدن رام الله والخليل وجنين.

وأشارت المصادر، إلى مداهمة قوات الاحتلال عشرات المنازل في عدة مناطق بالخليل ورام الله وجنين، وقد أسفرت المداهمات عن اعتقال عدد من الشبان.

المصدر / فلسطين أون لاين