الزراعة تدين إغلاق "كرم أبو سالم" وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

أدانت وزارة الزراعة قرار سلطات الاحتلال وقف تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" إلى الضفة الغربية والخارج، ودعت المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر أمام الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزارة في بيان صحفي منتصف الليل: "في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ جاء القرار الأخير الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج".

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وعدت الزراعة "قرار إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية".

وبينت أن، ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.

وطالبت وزارة الزراعة، بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية.

كما دعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.

المصدر / فلسطين أون لاين