تعقيب خدمات رفح على عرض "بلدية المحلة" للتعاقد مع أبو عمير

رفح/ وائل الحلبي:

قرر نادي خدمات رفح تأجيل البت في العرض المقدم من نادي بلدية المحلة المصري للتعاقد مع مدافعه إبراهيم أبو عمير، لحين عودة اللاعب إلى غزة بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة ودورة الألعاب الآسيوية.

وكان "بلدية المحلة" خاطب خدمات رفح وطلب منه تسهيل مهمة وصول اللاعب إلى مصر للخضوع للفحص الطبي، لكن النادي الرفحي لم يرد على عرض النادي المصري بالرفض أو الموافقة وفضل الانتظار لحين عودة اللاعب واتخاذ القرار النهائي.

وكشف مصدر موثوق أن بلدية المحلة يريد التعاقد مع أبو عمير مقابل 35 ألف دولار، الأمر الذي دفع خدمات رفح لتأجيل البت في العرض خاصة وأن القيمة المالية تعتبر أقل من المنتظر.

وقدم أبو عمير مستويات لافتة مع فريقه خدمات رفح والمنتخب الأولمبي منذ 2021، وأصبح محط أنظار العديد من أندية دوري المحترفين بالضفة الغربية إلى جانب دخوله ضمن اهتمامات أندية عربية من بينها المحلة الذي اتخذ خطوة متقدمة من خلال العرض الرسمي.

ويتواجد أبو عمير رفقة المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة ودورة الألعاب الآسيوية، وعادة ما تحظى مثل هذه التجمعات الرياضية تواجد كشافين الأندية للتعاقد مع اللاعبين الذين يبرزون مع منتخباتهم.