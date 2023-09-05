عرين الأسود تهدد بالثأر.. ردنا على إهانة حرائر الخليل قادم

أكدت مجموعات عرين الأسود أنها لن تصمت على إهانة قوات الاحتلال لنساء مدينة الخليل، وأن ردها على الاعتداء على حرائر الخليل قادم ضد المحتل.

وقالت العرين في بيان صحفي منتصف الليل: "فكما وعدنا ونفذنا وعودنا فعلاً على أرض الميدان وثأرنا لماجدات القدس سنثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن نحن ورجال الخليل أسود الخليل وذئابها".

وأضاف البيان: "الصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا تُحرّم عليه الجنسية الفلسطينية ولا يستحق العيش على أرضنا المباركة ولا مجال للمداهنة واحترام المشاعر للذين لا يحترمون دينهم ووطنهم".

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وتابع البيان "هنا لا بد لمجموعات عرين الأسود أن تقول كلمتها الفصل وما كلمتنا الفصل الا بالبنادق والدماء فقط في الوقت الذي يتشدّق فيه مدّعي الرجولة بالوطنية والفداء".

وفي رسالتها للاحتلال، قالت العرين: "حين اعتديتم على فتياتنا في القدس كان الرد من أسودنا في جبال النار قاسياً وإن تستّرتم على حجم الرد فلم يهمنا الإعلام ولن يهمنا سوى رضا رب العالمين عنا وعن جهادنا".

وأردفت أن "حربنا مع الاحتلال مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال ذئابنا المنفردة ابناء شعبنا الذين لا يرتضون الذل والهوان لأعراضنا، سنخرج لكم من حيث لا تحتسبون كما في كل مرة، وستتلقون الضربة تلو الأخرى وحينها لا تنفع النُذُر".

المصدر / فلسطين أون لاين