فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يجبر فلسطينيات على التعري خلال مداهمة منازلهن بالخليل

18 عملًا مقاومًا بينها 5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

أجهزة أمن السلطة تقتحم مخيم جنين

الاحتلال يسلم عشرات الإخطارات لمنشآت جنوب شرق نابلس

دعوات للالتزام بالإضراب العام في "الداخل المحتل" غدا الثلاثاء

الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب متفجرات من غزة للضفة

"علقم": المقاومة في جنين تثبت تطور أدائها وفشل الاحتلال المتكرر

وفاة عاملين إثر انهيار أثناء أعمال حفر في نابلس

موعد قفل سوق الانتقالات الصيفية في السعودية

"المرور": وفـاة مواطنة دهسًا في غزة

الاحتلال يجبر فلسطينيات على التعري خلال مداهمة منازلهن بالخليل

04 سبتمبر 2023 . الساعة 21:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطيرة بشأن قيام مجندتان مسلحتان ضمن دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا 5 سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.

ونقلت الصحيفة عن منظمة "بتسيلم"، أنه وبحسب أقوال السيدات فإن المجندتان هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر.

وأوضحت المنظمة، أن المداهمة وقعت بتاريخ 10 يوليو عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بمشاركة نحو 50 جنديًا إسرائيليًا.

وتابعت: "انتشر نحو نصف الجنود داخل البيوت وتجوّلوا فيها، بعد أن أيقظوا أصحابها بأضواء الكشافات التي حملوها في أيديهم، وطرقوا الأبواب وهددوا بتحطيمها".

ونقلت المنظمة عن إحدى النساء التي أرغمت على التعري "إن المجندات طلبن منها خلع ملابس الصلاة وبعدها خلع بقية الملابس، وبعد رفضها جرى تهديدها عبر إحدى الكلاب البوليسية".

وأفادت السيدات أن كاميرات توثيق كانت مركبة على خوّذ المجندات وبالتالي فقد جرى توثيق العملية، "حيث جرى احتجاز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الخليل #كلاب بوليسية #الاحتلال يجبر فلسطينيات #خلع ملابس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة