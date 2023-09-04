الاحتلال يجبر فلسطينيات على التعري خلال مداهمة منازلهن بالخليل

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطيرة بشأن قيام مجندتان مسلحتان ضمن دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومعهما كلبًا مهاجمًا، أجبرتا 5 سيدات فلسطينيات من عائلة من مدينة الخليل، كل واحدة على حدة، على خلع جميع ملابسهن والتجول عاريات أمامهن.

ونقلت الصحيفة عن منظمة "بتسيلم"، أنه وبحسب أقوال السيدات فإن المجندتان هددتا بإطلاق الكلب نحوهن إذا لم يُطِعن الأمر.

وأوضحت المنظمة، أن المداهمة وقعت بتاريخ 10 يوليو عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بمشاركة نحو 50 جنديًا إسرائيليًا.

وتابعت: "انتشر نحو نصف الجنود داخل البيوت وتجوّلوا فيها، بعد أن أيقظوا أصحابها بأضواء الكشافات التي حملوها في أيديهم، وطرقوا الأبواب وهددوا بتحطيمها".

ونقلت المنظمة عن إحدى النساء التي أرغمت على التعري "إن المجندات طلبن منها خلع ملابس الصلاة وبعدها خلع بقية الملابس، وبعد رفضها جرى تهديدها عبر إحدى الكلاب البوليسية".

وأفادت السيدات أن كاميرات توثيق كانت مركبة على خوّذ المجندات وبالتالي فقد جرى توثيق العملية، "حيث جرى احتجاز الرجال في غرفة والنساء في غرفة أخرى".

المصدر / فلسطين أون لاين