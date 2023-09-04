18 عملًا مقاومًا بينها 5 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 18عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإسقاط طائرة استطلاع، وإلقاء عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و6 مواجهات في مناطق متفرقة.

وشهدت جنين اشتباكات مسلحة واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة وإسقاط طائرة استطلاع، خلال اقتحام مخيم جنين واعتقال ثلاثة مقاومين من كتائب القسام.

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وأعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، أنها أفشلت مخططًا للعدوّ استهدف اعتقال وتصفية بعض مطارديها، بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية.

وأطلق مقاومون النار وألقوا العبوات الناسفة والزجاجات الحارقة خلال مواجهات في طمون بطوباس.

واستهدف المقاومون بالرصاص حاجز حوارة في نابلس، وبوابة "نتساني عوز" في طولكرم.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بلدة سنجل في رام الله، وحطموا مركبة للمستوطنين بعد استهدافها بالحجارة.

واندلعت مواجهات في 6 أماكن متفرقة، شهدتها مناطق رام الله وجنين وطوباس وطولكرم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ووثق مركز "معطي" (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين